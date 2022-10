PT articula encontro com economistas do PSDB e aliados de Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - O PT está ampliando as conversas com economistas ligados aos tucanos e a Ciro Gomes, visando não apenas reunir sugestões, mas também organizar um encontro com Lula.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, poderão ser contatados Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, e Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso.

Já estão em curso conversas para conseguir apoio dos economistas Nelson Marconi e Mauro Benevides, ligados à campanha do Ciro Gomes (PDT). Também a economista Elena Landau, da campanha de Simone Tebet (MDB), será procurada.

O economista Armínio Fraga, ex-presidente do BC (Banco Central), que na terça-feira (4) declarou apoio a Lula, confirmou que foi convidado a participar de um encontro com os petistas e disse que aceitou.

