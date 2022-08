PT avalia participação de Lula em novos debates

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann, disse nesta segunda-feira (29) que o partido está avaliando se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará ou não dos próximos debates.

De acordo com reportagem do jorna l O Globo, a coordenação da campanha avaliou que as decisões serão tomadas caso a caso. Gleisi, que é coordenadora geral da campanha de Lula, defendeu uma discussão sobre o formato dos programas e também de entrevistas.

“Não há problema nenhum em participar, obviamente que a gente quer discutir um pouco o formato. O formato desse debate é muito ruim, muito engessado”, disse Gleisi.

Para Gleisi, no atual formato o candidato melhor colocado nas pesquisas (neste caso o Lula) acaba sendo o alvo dos rivais e, devido ao pouco tempo para perguntas e respostas, acaba perdendo muito tempo para responder aos ataques que sofre.

A presidente do Partido dos Trabalhadores avaliou de forma positiva o desempenho de Lula no primeiro debate. “Avaliamos de forma positiva. O propósito era o presidente falar para o povo brasileiro, sobre os seus legados, sobre os seus feitos, sobre as propostas que nós temos. E ele conseguiu falar isso. Abordou vários temas, foi respeitoso, foi tranquilo”, concluiu.

