PT oferece candidatura ao Senado para Bivar e tenta atrair União Brasil para campanha de Lula, diz colunista

O colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, diz que candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, tem atuado para atrair um nome do União Brasil para vice na chapa ao governo de São Paulo, e para que Luciano Bivar se candidate ao Senado em Pernambuco, deixando de lado a candidatura a presidente.

"O ex-prefeito discute a possibilidade com o vice-presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, com quem mantém boa relação. As conversas têm a anuência de Lula", diz o colunista.

Pelo desenho, PT e PSB se comprometeriam a apoiar a candidatura de Bivar ao Senado em Pernambuco. O deputado passaria a fazer parte da chapa liderada pelo pessebista Danilo Cabral, o que diminuiria o número de postulantes ao Planalto e possivelmente ajudaria o plano de Lula de ganhar no primeiro turno.

O União Brasil fez a convenção de São Paulo nesta semana e declarou apoio ao governador Rodrigo Garcia, do PSDB. O PT tem o interesse em enfraquecer a candidatura de Garcia, considerado um adversário mais difícil para o segundo turno do que o bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos.

O PT tem até o dia 5 de agosto para definir o vice de Haddad. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, tem a preferêcia de Haddad, mas ela prefere disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, para fortalecer o seu partido, a Rede.

O ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette, do PSB, também é cotado para o posto.

