PT entra na Justiça contra campanha antecipada de Bolsonaro

O PT esclarece que todas peças publicitárias têm como beneficiário Jair Bolsonaro e mantém relação direta com as eleições deste ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) duas ações sobre reincidência de campanha antecipada a favor de Bolsonaro.

De acordo com reportagem publicada pelo site do ex-presidente Lula, (Lula.com.br) foram incluídos fatos novos na Representação Eleitoral ajuizada em razão de propaganda antecipada por meio de outdoors localizados nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Na petição, o PT esclarece que todas peças publicitárias têm como beneficiário o atual presidente Jair Bolsonaro e mantém relação direta com as eleições deste ano. Os outdoors contém propaganda negativa contra o presidente Lula, ignorando a sua absolvição pelo STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE