Quatro ex-presidentes do PSDB defendem apoio a Lula no 2º turno

247 - Na reunião da executiva do PSDB, nesta terça-feira (4), quatro ex-presidentes da legenda defenderam o apoio a Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro, informa o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

A adesão ao petista foi defendida por Tasso Jereissati, José Aníbal, Pimenta da Veiga e Teotônio Vilela Filho.

O quarteto manifestou irritação com a declaração de apoio "incondicional" do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, à chapa bolsonarista.

"Não podemos ser cúmplices de uma aventura que pode levar o Brasil a um desastre", critica José Aníbal.

Contra a vontade dos quatro ex-presidentes, o PSDB decidiu liberar os diretórios estaduais para escolherem Lula ou Bolsonaro.

