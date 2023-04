Questionada sobre sumiço de móveis do Alvorada, Michelle Bolsonaro diz que parte da mobília era dela

No Instagram, ex-primeira-dama respondeu a questionamentos de seguidores sobre o sumiço de 83 móveis que seguem desaparecidos no Palácio da Alvorada edit

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para explicar o sumiço de imóveis do Palácio da Alvorada após o fim do mandato de Jair Bolsonaro (PL). Nos stories do seu perfil no Instagram, Michelle disse que a mobília da residência presidencial era composta de itens de seu acervo pessoal, que vieram da casa em que a família morava antes de Bolsonaro assumir a presidência.

“Eu fiquei seis meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019 a minha mudança chegou, a pedido da minha filha Laura”, diz Michelle, que na sequência publicou fotos de sua mesa, sofá e revisteiro em registros no Rio de Janeiro e, também, sendo utilizados atualmente.

No vídeo, Michelle alega que foi informada por Marcela Temer, também ex-primeira-dama, sobre a possibilidade de usar os móveis da sua própria casa no local, após o marido ter vencido as eleições. O pedido para levar a decoração da sala e dos quartos para Brasília teria sido de Laura, filha do casal.

Sem citar nomes, Michelle alfineta o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva com relação aos gastos no Palácio da Alvorada: “Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte”. No fim, Michelle Bolsonaro ironizou pedindo por uma 'CPI dos móveis do Alvorada'.

