Rachadinhas: Gilmar vota a favor de Flávio Bolsonaro e paralisa julgamento de segunda-feira

Ministro do STF acolheu um pedido da defesa de Flávio para que o TJ do Rio não decida nada enquanto o tema estiver sendo tratado na Suprema Corte, e com isso travou julgamento que aconteceria na próxima segunda-feira (25)

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes concedeu uma liminar neste sábado (23) em favor de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Com a decisão, o magistrado travou o julgamento previsto para a próxima segunda-feira (25), quando desembargadores do TJ-RJ decidiriam se o processo envolvendo o filho do presidente voltaria para a primeira instância, como defende o Ministério Público, ou continuaria no foro privilegiado do Órgão Especial do tribunal.

Gilmar acolheu um pedido da defesa de Flávio para que o TJ do Rio não decida nada enquanto o tema estiver sendo tratado na Suprema Corte. Enquanto isso, as investigações permanecem na segunda instância, porém paradas.

Nesta sexta-feira (22), Flávio foi flagrado pela TV Globo junto com o advogado Frederick Wassef, que escondeu Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia (SP), desembarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio. O encontro aconteceu a três dias do que seria o julgamento de segunda-feira, agora suspenso.

