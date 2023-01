Rui Costa diz que Palácio da Alvorada precisará de reforma, e mudança de Lula e Janja para residência oficial é adiada

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Rosângela Silva, a Janja, ainda vão permanecer fora da residência oficial por pelo menos três semanas.

Hospedados em um hotel na região central de Brasília, eles estiveram na terça-feira (3) pela primeira vez juntos no Palácio da Alvorada, para avaliar as condições do local. Nesta quarta-feira, foi a vez do ministro da Casa Civil, Rui Costa, visitar o palácio e o diagnóstico foi que, antes de o casal se mudar, será preciso uma reforma, informa O Globo.

De acordo com o ministro, há infiltrações em um dos cômodos do Palácio, que precisará passar por obras com duração de cerca de 20 dias.

Segundo Costa, as reformas vão começar imediatamente e só depois Lula e Janja vão se mudar. Até lá, continuarão no hotel em que já estavam hospedados durante o período da transição.

Antes da visita de Lula e Janja na terça-feira, o Palácio da Alvorada passou por uma varredura do esquadrão antibombas da Polícia Federal. O mesmo foi feito no Palácio do Planalto, sede do Executivo, de onde o presidente despachou pela primeira vez nesta quarta-feira desde que tomou posse.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.