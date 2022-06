Rui Falcão pede que PGR investigue XP por censurar pesquisa do Ipespe favorável a Lula

Apoie o 247

247 – As ameaças dirigidas à XP Investimentos para impedir a divulgação de pesquisas eleitorais do Ipespe, contratado pela empresa, levaram o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) a peticionar ao Procurador-Geral da República para que apure potenciais ilícitos, tanto eleitorais quanto criminais decorrentes da interferência indevida numa sondagem legalmente registrada no Tribunal Superior Eleitoral.

As pressões sobre a XP e o Ipesp, que até então vinham realizando, semanalmente, pesquisas com metodologia, amostragem e questionários transparentes, partiram de empresários, ministros e parlamentares, inclusive do senador filho do presidente da República.

Conforme noticiário de inúmeros veículos da mídia comercial – até agora não desmentidos – os ataques bolsonaristas cresceram depois que a pesquisa mostrou a honestidade como atributo do presidente Lula. Então, sob o risco real de prejuízo a seus negócios, a companhia decidiu divulgar apenas resultados mensais.

Em sua petição, elaborada pelos advogados Hélio Silveira, Marcelo Andrade, Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos,Marco Antonio Riechelmann Jr. e Lucas Clemente, o deputado requer a apuração de eventuais crimes eleitorais, notadamente abuso de poder político, e inquérito policial para averiguar o cometimento de crimes comuns, como o de constrangimento ilegal. Solicita, ainda, a realização de diligências, a oitiva de representantes legais da XP Investimentos, do IPESPE e dos agentes públicos envolvidos, inclusive do presidente da República.

