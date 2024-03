Sâmia declara oposição ferrenha a Nikolas na Comissão de Educação: “não há protótipo de fascista que nos impeça”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) anunciou, através de suas redes sociais, que vai enfrentar o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira (PL-MG). Na publicação, a parlamentar - que também integra a comissão- expressou seu compromisso com a defesa da educação pública e de qualidade, enfatizando a necessidade de respeito à diversidade e garantia dos direitos fundamentais.

"Com orgulho, serei titular na Comissão de Educação da Câmara representando o PSOL. Lutaremos com coragem na defesa da educação pública e de qualidade, que respeite a diversidade e garanta direitos. E não há protótipo de fascista transfóbico que possa nos impedir. Como fizemos na CPI do MST, vamos à luta!", declarou a parlamentar.

continua após o anúncio

Com orgulho, serei titular na Comissão de Educação da Câmara representando o PSOL. Lutaremos com coragem na defesa da educação pública e de qualidade, que respeite a diversidade e garanta direitos. E não há protótipo de fascista transfóbico que possa nos impedir. Como fizemos na… — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 7, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: