Senador Girão, governista e negacionista na CPI, critica Bolsonaro por 'motociata': "inoportuno"

247 - O senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE) criticou Bolsonaro por realizar uma ‘motociata’ neste sábado (12) em São Paulo com apoiadores que não usavam máscaras e se aglomeravam. O parlamentar classificou a atitude como "insensível".

"Eu acho um equívoco do presidente da República. [Ele] Causa aglomeração, sem uso de máscara... Isso não é prudente, é inoportuno", avaliou Girão. "É uma insensibilidade com a população no momento em que ela sofre as consequências da questão sanitária, e hoje houve um descumprimento da regra por quem deveria dar o exemplo."

As informações são do portal UOL .

