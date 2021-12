Símbolo de dignidade na política, Dilma Rousseff completa hoje 74 anos

Apoie o 247

247 – A ex-presidente Dilma Rousseff, primeira mulher a exercer o cargo mais alto da República, celebra hoje seus 74 anos de idade, como símbolo de dignidade na política brasileira. Afastada do poder pela Câmara dos Deputados em 12 de maio de 2016 e depois pelo Senado em 31 de agosto do mesmo ano, ela alertou para todo o processo de destruição que estava sendo planejado contra os brasileiros, num projeto que envolvia retirada de direitos trabalhistas, entrega de riquezas nacionais, perda de soberania e desmonte das estruturas de combate à corrupção.

Após o afastamento de Dilma, o poder foi exercido pelo usurpador Michel Temer, que se rodeou dos políticos mais corruptos do Brasil, como Geddel Vieira Lima, e depois por Jair Bolsonaro, que vem destruindo a economia e a imagem internacional do Brasil. O ex-juiz Sergio Moro, que criou as condições para o golpe de 2016 ao quebrar grandes empresas brasileiras e destruir 4,4 milhões de empregos segundo o Dieese, disputa hoje a presidência da República depois de ser declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal.

Dilma foi afastada do poder porque não aceitou se render ao projeto da "ponte para a futuro", choque neoliberal que teve como consequência a volta da fome, da pobreza e o aumento vertiginoso da concentração de renda no Brasil. Por este motivo, ela será sempre lembrada como um símbolo de grandeza e dignidade na política brasileira. Confira, abaixo, o vídeo em que ela alertou para a destruição que viria após sua derrubada pelas forças mais pérfidas da sociedade brasileira:

