Simone Tebet: “O Brasil que queremos só pode ser construído pelas mãos de Lula e Alckmin”

247 - A candidata do MDB à presidência da República nesta eleição, Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na disputa, fez um pronunciamento ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (7), em que anunciou seu “total apoio à campanha e ao governo” de Lula e Geraldo Alckmin e prometeu “andar as ruas e praças do Brasil” no mês de outubro para pedir votos no segundo turno.

“Esse não era um encontro agendado pela história, mas sem dúvida exigido por ela”, iniciou a senadora. “Temos nossas diferenças, mas elas são infinitamente menores do que o que nos une. O que está em jogo aqui é algo muito maior”, prosseguiu na declaração à imprensa em um hotel na capital paulista.

“O que nos une é o amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição”, declarou ainda.

Simone Tebet mencionou que Lula e seus assessores incorporaram todas as cinco sugestões que ela apresentou ao programa de governo Coligação Brasil da Esperança. “Com isso, é que pensamos da mesma forma o Brasil que queremos. O que está em jogo é um Brasil que precisa ser construído”, comentou.

“Portanto fica aqui, a partir de agora, um compromisso não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar as ruas e as praças do Brasil, para mostrar que o Brasil que nós queremos só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin”, anunciou a senadora do Mato Grosso do Sul.

