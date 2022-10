Simone Tebet pode ser ministra da Agricultura ou da Educação de Lula

Apoie o 247

ICL

247 – A senadora Simone Tebet (MDB-MS) terá papel relevante no futuro governo Lula, caso ex-presidente vença as eleições no próximo dia 30. "O PT quer que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) seja ministra da Agricultura, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença a eleição, mas aposta que ela pode preferir a Educação, pasta cobiçada pelo partido. Uma outra cadeira citada para a senadora é a do Supremo Tribunal Federal (STF). Professora de Direito, Simone poderia ser indicada para uma das duas vagas a que Lula terá direito a preencher na Corte, caso chegue ao Palácio do Planalto", informa a jornalista Andreza Matais , no Estado de S. Paulo.

A senadora não condicionou seu apoio a cargos. “Nunca tratei desse assunto com o PT. Nunca falei como o presidente Lula sobre isso. Não estou nessa luta por cargo, estou pela democracia e pelo futuro dos nossos filhos”, escreveu Simone no Twitter, na tarde da quinta-feira. "A lembrança de Simone para a pasta da Agricultura ocorre porque ela tem bom trânsito no agronegócio e defende o desenvolvimento sustentável", acrescenta ainda a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.