Simone Tebet tem papel estratégico na campanha de Lula: ampliar alianças e apoios

247 - A jornalista Bela Megale informa em sua coluna no Globo que a campanha de Lula elaborou um roteiro com intensa participação de Simone Tebet (MDB-MS), focada em fazer acenos ao centro e ao eleitorado feminino no segundo turno.

A partir de quarta-feira, quando Tebet retornará do Mato Grosso do Sul a São Paulo, a senadora deve participar do maior número de eventos com o ex-presidente na região Sudeste.

Além de encontros da capital paulista, ela também será chamada para compromissos com Lula em cidades como Rio de Janeiro. Boa parte dessas agendas contará também com a presença do candidato a vice, Geraldo Alckmim (PSB-SP), para reforçar a ideia da frente ampla que a candidatura de Lula trabalha, informa a jornalista.

A senadora sul-matogrossense também terá o papel importante de dialogar com representantes do agronegócio e o empresariado.

