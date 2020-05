Site do STF fica fora do ar: "um ataque foi detectado"

Nesta segunda-feira o ministro Celso de Mello deve decidir sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial citada por Moro que pode comprovar uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal edit

247 - O site do Supremo Tribunal Federal ficou fora do ar nesta segunda-feira (18) por cerca de uma hora. Segundo mensagem exibida no portal, "um ataque foi detectado".

Dia de forte ataque contra o STF. Além da campanha de difamação dos ministros na internet, o site do STF foi derrubado há pouco May 18, 2020

Atualização: a assessoria de imprensa do STF informou que o site da Corte ficou fora do ar porque passa por testes de segurança .

