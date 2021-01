STF dá 5 dias para União Química enviar informações sobre a vacina Sputnik V

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de até cinco dias para que a farmacêutica União Química esclareça as informações enviadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V, contra o coronavírus.

Além das providências que já foram tomadas para viabilizar a aprovação do imunizante no Brasil, e as exigências técnicas ainda pendentes, o ministro do STF determinou que a União Química esclareça qual a capacidade de produção e/ou importação da Sputnik V, "de maneira a possibilitar a eventual utilização do imunizante na campanha nacional de vacinação contra a covid-19 já em curso, discriminando quantidades e prazos de entrega".

Nessa segunda-feira (25), a União Química se reuniu Anvisa para buscar a aprovação para conduzir testes clínicos de Fase 3 da vacina russa contra Covid-19. A Rússia está pronta para entregar 10 milhões de doses prontas no primeiro trimestre e pode começar a enviá-las assim que a Anvisa conceder o uso emergencial, disse o presidente da União Química, Fernando Marques.

Em resposta ao STF, a Anvisa informou nesta segunda-feira (25) que a solicitação para uso emergencial da vacina Sputnik V está "inviabilizada" por "incompletude de dados". Após o governo da Bahia requerer ao Supremo autorização para importar e aplicar a vacina produzida na Rússia, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de 72 horas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informar sobre andamento do pedido para uso emergencial do imunizante, feito na semana passada pelo laboratório brasileiro União Química.

