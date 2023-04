STF já tem maioria para tornar réus 100 bolsonaristas que realizaram ataques contra a democracia em 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria na noite desta quarta-feira (19) para tornar réus cem bolsonaristas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Até agora votaram a favor da abertura da ação penal os minisytros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Cármen Lúcia, informa a Folha de S.Paulo.

A pedido do ministro Alexandre de Moraes, a presidente do Supremo, Rosa Weber, já pautou a análise de um segundo pacote de denúncias da PGR. O julgamento começará na próxima terça-feira (25).

Em seu voto, o relator ministro afirmou que parte dos denunciados, segundo apontou a Procuradoria, integrava o núcleo responsável pela execução dos atentados materiais contra as sedes dos três Poderes. Outros associaram-se, por intermédio de uma estável e permanente estrutura montada em frente ao Quartel-general do Exército Brasileiro, "aos desideratos criminosos dos outros coautores, no intuito de modificar abruptamente o regime vigente".

Moraes ainda sustentou que também havia o interesse de insuflar as Forças Armadas e a população à tomada do poder e à subversão da ordem política e social.

