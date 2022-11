STF repudia ataques contra ministros em Nova York

Supremo diz que democracia é 'incompatível com atos de intolerância e violência' edit

247 - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, repudiou nesta segunda-feira (14) os ataques feitos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) contra ministros da Corte em Nova York. Os magistrados estão na cidade norte-americana para participar de um evento promovido por um grupo empresarial.

Em nota, Rosa Weber afirmou que "a democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão", informa O Globo.

Os ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski estão na cidade para participar do evento 'Lide Brazil Conference', promovido pelo Grupo Lide (Líderes Empresariais) no Harvard Club.

Os ministros do STF foram hostilizados por bolsonaristas.

