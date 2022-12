Supremo terá segurança em “nível máximo” no dia da posse de Lula

Esquema de segurança para a sede do STF e seus magistrados no dia da posse será equivalente ao adotado no 7 de setembro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal manterá, durante a posse de Lula, a segurança em nível máximo, como já estava previsto antes da ação terrorista orquestrada por um bolsonarista no último sábado.

O esquema de segurança para a sede do Tribunal e para os magistrados no próximo domingo, 1, é equivalente ao adotado no dia 7 de setembro, informa a Coluna do Estadão.

Membros da corte suprema conversaram nesta segunda-feira (26), por telefone, sobre a tentativa de atentado a bomba realizada por um terrorista bolsonarista em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.