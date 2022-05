"Tapeação de Bolsonaro dá sinais de esgotamento", escreve Janio de Freitas

Apoie o 247

247 - O jornalista Janio de Freitas, em artigo na Folha de S. Paulo, comentou a pesquisa Datafolha para maio, que mostra o ex-presidente Lula com chances de vencer no primeiro turno com 54% dos votos válidos.

Diante das previsões esmagadoras, resta a Jair Bolsonaro "a agitação impune", já que "a fome que se alastra, o encarecimento do custo de vida, o desemprego, a violência e a insegurança são forças eleitorais que Bolsonaro não pode encarar", pondera o jornalista.

Entretanto, a "tapeação" de Bolsonaro apresenta "sinais de esgotamento, em meio ao crescente estresse público com truques e farsas", pontua Janio de Freitas.

"Dado o potencial de Lula até para se eleger já no primeiro turno, como indica o Datafolha, a natureza de Bolsonaro só pode acirrar sua desinteligência golpista", escreve.

