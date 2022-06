Tebet sinaliza apoio a Lula caso não chegue ao segundo turno da eleição presidencial

Senadora Simone Tebet registra 2% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Ex-presidente Lula lidera com 48% da preferência do eleitorado, contra 27% de Jair Bolsonaro edit

247 - A senadora e pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB), sinalizou que pode apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Planalto em um eventual segundo turno. Segundo a parlamentar, ela estará no palanque” que defende a democracia”.

“Eu posso dizer o que eu não vou fazer [no 2º turno]: eu não estarei assistindo na sala, na frente de uma TV. Eu estarei em um palanque eleitoral defendendo a democracia e defendendo as propostas de país que possam efetivamente tirar o país dessa vergonhosa estatística de ser um dos países mais desiguais do mundo”, disse Tebet nesta segunda-feira (20), em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, do G1.

Ainda segundo ela, a chamada terceira via da qual faz parte é fruto da união do MDB, PSDB e Cidadania, e visa “pacificar” o País diante da polarização entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a última pesquisa Datafolha, a emedebista possui 2% das intenções de voto. A disputa presidencial é liderada por Lula, que registra 48% da preferência do eleitorado. O petista é seguido por Jair Bolsonaro, que registra 27% das intenções de voto.

