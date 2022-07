Temer, aliado do golpe contra Dilma, admite que ela é "honestíssima" e diz que impeachment se deu por "problemas políticos"

"Não houve golpe", disse o emedebista. O Ministério Público inocentou Dilma Rousseff, afastada do cargo após acusações das chamadas "pedaladas fiscais" edit

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta quinta-feira (21) que o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) aconteceu por causa de problemas de relacionamento da petista com parlamentares do Congresso Nacional. A entrevista foi concedida ao portal Uol.

"Não houve golpe. Eu quero dizer que a ex-presidente é honesta. Eu sei, e pude acompanhar, que não há nada que possa apodá-la de corrupta. Ela é honestíssima. Mas houve problemas políticos. Ela teve dificuldades no relacionamento com a sociedade e com o Congresso Nacional. Esse conjunto de fatores levou multidões às ruas", disse.

Temer negou que Dilma sofreu um golpe, mas, em 2016, técnicos do Senado e o Ministério Público Federal (MPF) inocentaram a então presidente.

