"Tentaram destruir o Brasil para destruir o PT, mas estamos vivos", diz Fernando Haddad

Apoie o 247

ICL

247 – Ao celebrar os 42 anos do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito Fernando Haddad, que disputará o governo de São Paulo em 2022, resumiu o que ocorreu no Brasil nos últimos anos, quando o discurso de ódio dirigido contra a legenda produziu um golpe de estado, o maior retrocesso econômico da história do Brasil e a ascensão de um governo de natureza neofascista, arruinando a imagem do País. Confira:

Para destruir o PT eles decidiram destruir o Brasil. Fizeram a fome voltar na casa das famílias, o desemprego, a inflação.

Estamos de pé, vivos, o PT representa os interesses dos trabalhadores e temos toda a disposição para reconstruir nosso país. #PT42Anos CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 10, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: