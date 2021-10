"Terceira via rompeu com Bolsonaro, mas não com Paulo Guedes", diz Mercadante. "A melhor via para administrar o Brasil é Lula"

O ex-ministro reforçou que empresários romperam politicamente com Jair Bolsonaro, porém "o mais grave é que não romperam com Paulo Guedes". Segundo Aloizio Mercadante, "não temos que ficar discutindo a terceira via". "A melhor via para o Brasil é Lula, que tem experiência para administrar crise", disse. "Lula não é discurso, é ação, resultado" edit

247 - Em análise na TV 247, o ex-ministro Aloizio Mercadante destacou que empresários romperam politicamente com Jair Bolsonaro, mas não com a política de Paulo Guedes, o que é mais um motivo para a sociedade apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois o Brasil precisa "de projetos estruturantes". De acordo com o ex-ministro, não faz sentido discutir a chamada terceira via para a eleição presidencial de 2022 e sim a "melhor via", que é o petista.

O ex-ministro reforçou que empresários romperam politicamente com Jair Bolsonaro, porém "o mais grave é que não romperam com Paulo Guedes, que foi assessor econômico do Pinochet e traz esse neoliberalismo autoritário". "O DEM está no governo, o PSDB também", disse.

"Não temos que ficar discutindo a terceira via. A melhor via para o Brasil é Lula, que tem experiência para administrar crise, que pegou esse país quebrado, endividado, com inflação voltando, desemprego, sem reservas cambiais, e fez o melhor governo da história desse país", disse.

De acordo com o ex-ministro, "Lula não é discurso, é ação, resultado, entrega". "Por isso que ele terminou com 87% de aprovação. Enfrentou a maior crise contemporânea do capitalismo e saiu. O Brasil foi preservado. Saiu com rapidez daquele cenário", complementou.

Mercadante afirmou que os pré-candidatos da chamada terceira via ,não têm um programa para o Brasil". "Falta nome, falta programa e falta voto", continuou.

