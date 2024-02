Teria Valdemar Costa Neto "fritado" Bolsonaro em seu depoimento à PF?

Apoie o 247

247 - Teria o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidido "fritar" o principal ativo de seu partido, Jair Bolsonaro, quando decidiu falar à Polícia Federal em depoimento colhido nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, na quinta-feira (22)?

O questionamento foi proposto pelo jornalista Ricardo Noblat, em sua coluna no portal Metrópoles. "Tão cedo se saberá o que Costa Neto disse em mais de três horas de depoimento à Polícia Federal. Mas é improvável que ele tenha jogado mais lenha na fogueira onde Bolsonaro está sendo frito. Bolsonaro é um ativo político no qual Costa Neto investiu uma fortuna", escreve ele.

No entanto, o jornalista ressalta que Bolsonaro teme ter sido traído por Valdemar Costa Neto, que decidiu falar à PF enquanto o ex-ocupante do Palácio do Planalto ficou em silêncio.

