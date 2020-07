TSE rejeita arquivar ações que pedem cassação da chapa Bolsonaro e Mourão

Revista Fórum - O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira (30) que duas ações que pedem a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por crimes eleitorais devem retornar à chamada fase de instrução do processo para o recolhimento de novas provas.

Por 4 a 3, a corte decidiu reabrir as investigações sobre o hackeamento, durante o pleito, de um grupo nas redes sociais que reunia 2,7 milhões de pessoas contra o atual chefe do Executivo. Após a invasão, o grupo “Mulheres Unidas contra Bolsonaro” passou a ter o nome “Mulheres COM Bolsonaro #17” e o então candidato publicou um agradecimento nas redes sociais.

As coligações de Marina Silva (Rede) e de Guilherme Boulos (PSOL) entraram com uma representação no TSE e pediram a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por abuso de poder durante a campanha.

