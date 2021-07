“Um verdadeiro tiro no pé”, diz senador sobre Ciro Nogueira na Casa Civil

247 - A previsão de que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) ocupe a Casa Civil já rendeu ao menos um constrangimento, informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo. No grupo de senadores do WhatsApp, Telmário Mota (Pros-RR) jogou comentário que fez no Twitter:

“A Casa Civil é o para-choque de qualquer governo. Portanto, o seu chefe tem que ser 100 % presidente. Como o Ciro Nogueira pode ocupar esse cargo? Ele é investigado em pelo menos 4 inquéritos, é pré-candidato ao governo do Piauí e pertence a um dos maiores partidos da base. Assim sendo, não pode ser demitido. Um verdadeiro tiro no pé!”, disse Mota.

O senador ainda disse que a nomeação de Ciro não será a solução, "podendo ser um outro problema para o governo".

