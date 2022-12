Venezuela está no centro da nova relação entre Brasil e Estados Unidos

Apoie o 247

247 – O Brasil terá papel central na reconstrução das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Venezuela, no momento em que há uma pressão crescente para a redução das sanções contra o governo de Nicolás Maduro e a retomada das importações de petróleo. Este foi um dos temas centrais do encontro entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o assessor especial Jake Sullivan, um dos principais assessores de Joe Biden.

No encontro, o governo eleito foi claro e sinalizou que a solução só pode ser política e pelo diálogo. "Sanções e planos de invasão, como se pensou no passado, não funcionam. Pensar em derrubar o governo Maduro não é o caminho”, apontaram fontes do governo brasileiro.

"Falou-se da Venezuela, da necessidade de encontrar uma solução. Sem entrar em muitos detalhes, Lula recordou o Grupo de Amigos da Venezuela, a participação dos EUA na época do ex-secretário de Estado dos EUA Colin Powell e a necessidade de que haja uma eleição que possa ser considerada justa e que aceitarão quem for o ganhador", disse o embaixador Celso Amorim, que participou do encontro. "Lula falou da importância de ter contato real, reconhecer as realidades, lembrou experiência do passado, do diálogo", acrescentou.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, "há expectativa de recomposição imediata das relações entre Brasília e Caracas e que Lula seja uma espécie de mediador na relação entre EUA e Venezuela".

