"Viva a Democracia", diz Lula, um ano depois da derrota do golpe bolsonarista (vídeo)

247 – Em uma declaração divulgada na noite deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou o dia 8 de janeiro de 2023, marcado por uma tentativa de golpe que abalou as estruturas do país. Com coragem e determinação, Lula destacou a resiliência dos Três Poderes, que se uniram em defesa da democracia, prevalecendo sobre os atos irresponsáveis da turba bolsonarista.

"Jamais deveremos esquecer o dia 8 de janeiro de 2023. O dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país. Mas os Três Poderes se sobressaíram e a democracia venceu," afirmou o presidente em sua declaração.

Enfatizando a importância de recordar esse episódio e valorizar as conquistas democráticas, Lula ressaltou a força das instituições e a capacidade do povo brasileiro em resistir a ameaças à sua liberdade. "Amanhã, quando completa um ano desse triste episódio, vamos gritar em alto e bom som: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E viva a democracia!". Assista:

