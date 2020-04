Witzel diz que Bolsonaro poderá ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional e sofrer impeachment

Além disso, também afirmou que condições psicológicas do presidente poderão ser avaliadas em eventual julgamento edit

247 - O governador de extrema-direita do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse em entrevista à EFE que Jair Bolsonaro pode ser penalizado pelo Tribunal Penal Internacional e submetido a impeachment por minimizar os efeitos devastadores do coronavírus na saúde e incentivar a população a ir às ruas.

Questionado sobre as condições psicológicas do presidente para governar o país, Witzel disse que, apesar de não ser psicólogo para julgar, elas poderiam ser avaliadas em um eventual julgamento.

O governador defendeu o isolamento social e afirmou que, no Rio de Janeiro, a curva de propagação do vírus “está se comportando de maneira achatada”. No Estado já são mais de 2,5 mil infectados e cerca de 250 mortos, segundo dados oficiais.

