Advogada que concorre a vaga de desembargadora no TRF1 fez campanha pelo golpe contra Dilma

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A corrida pela indicação às cadeiras do Tribunal Regional da 1ª Região continua em destaque, com um novo detalhe: a candidata Rebeca Moreno da Silva, que integra a lista tríplice, esteve envolvida na campanha pelo golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Roussef, segundo informações do site O Bastidor .

"Rebeca Moreno da Silva, que é advogada em Rondônia, foi uma das duas mulheres selecionadas para integrar as listas enviadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo TRF1 em dezembro de 2023. No entanto, Rebeca enfrenta obstáculos consideráveis. Ela foi a menos votada na lista tríplice e, além disso, ela e seu esposo, o advogado Andrey Cavalcante, estiveram ativamente envolvidos na campanha pelo golpe de 2016", informa o site.

continua após o anúncio

A competição também inclui o advogado Vicente de Paulo Moura Viana, especializado em direito eleitoral, que possui escritório em Brasília e já atuou em campanhas no Ceará em favor do PT, além de ter sido um militante contra o golpe de 2016. O outro candidato é Eduardo Filipe Martins, é filho do ministro Humberto Martins – que fez campanha para ser ministro do Supremo Tribunal Federal no governo Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: