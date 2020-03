Aécio recebeu R$ 65 milhões em propina da Odebrecht e Andrade Gutierrez, diz PF

247 - Ao concluir o relatório final da investigação sobre as hidrelétricas do Rio Madeira, a Polícia Federal afirma que foi rastreado o pagamento de R$ 65 milhões em propina da Odebrecht e da Andrade Gutierrez ao tucano Aécio Neves.

"Estão presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade de que o deputado federal Aécio Neves da Cunha, ao receber valores indevidos no total de R$ 64.990.324,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e vinte e quatro reais) do grupo Odebrecht e da construtora Andrade Gutierrez entre os anos de 2008 e 2011, praticou a conduta tipificada no art. 317 do Código Penal, e portanto, praticou o delito de corrupção passiva, com pena de 2 a 12 anos", escreveu o delegado Bernardo Guidali Amaral na conclusão do relatório.

O inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ficará sob a análise da Procuradoria-Geral da República, que decidirá sobre o oferecimento de denúncia neste caso.

De acordo com as investigação, doleiros ouvidos pela PF confirmaram ter viabilizado recursos para operadores de Aécio, utilizando o esquema de Dario Messer, o doleiro dos doleiros preso pela Lava Jato do Rio.

A PF acusa Aécio, o empresário Alexandre Accioly, compadre e amigo de juventude do tucano, e o ex-diretor de Furnas Dimas Toledo, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.