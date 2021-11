Alcolumbre sinaliza disposição para pautar sabatina de André Mendonça na próxima semana

É possível que a sabatina de Mendonça para o STF ocorra no dia 30 de novembro, em que é comemorado o Dia do Evangélico edit

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), pela primeira vez desde julho, sinalizou a interlocutores ter disposição para pautar, na próxima semana, a sabatina do ex-ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Alcolumbre tem sido cobrado por senadores e explicado que não pretende criar uma saia justa para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem é muito próximo”, destaca reportagem do G1.

Nos últimos dias, segundo reportagem, Alcolumbre reconheceu que seria negativo para a imagem do Senado deixar isso pendente durante o recesso parlamentar. De acordo com o G1, “ele deu sinal verde para o deputado federal Pedro Dalua (PSC), seu aliado político, participar de um encontro da bancada evangélica com André Mendonça”.

Em reportagem do Metrópoles, o jornalista Igor Gadelha “parlamentares aliados de André Mendonça pediram a Davi Alcolumbre (DEM-AP) que marque a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Senado na próxima terça-feira, 30 de novembro”.

No dia 30 de novembro, é comemorado o Dia do Evangélico, religião do indicado de Bolsonaro à Corte. Da mesma forma, a data coincide com o primeiro dia do esforço concentrado convocado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para votar a indicação de autoridades, no esforço que acontecerá entre 30 de novembro e 2 de dezembro.

