Ao criticar Maia, Bolsonaro declara publicamente apoio a Lira para a presidência da Câmara

247 - Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (28), Jair Bolsonaro criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e sua chapa para a presidência da Casa, que tem como candidato o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

Ao atacar Maia e partidos de esquerda, Bolsonaro declarou publicamente seu apoio a Arthur Lira (PP-AL). “Temos eleições agora [no Congresso]. Uma das chapas é o Rodrigo Maia e PT, PCdoB, PSOL. Tem uma outra chapa. Eu estou nessa outra chapa. Não vou nem discutir. Quem está do lado do PT, PCdoB, PSOL e Rodrigo Maia, eu estou do outro lado".

