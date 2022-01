Apoiador da Lava Jato, Alessandro Vieira denuncia ministro do TCU por suposto abuso de autoridade

Apoie o 247

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania), apoiador da Lava Jato que apoiou Jair Bolsonaro em 2022 e tentou se alçar como opositor do governo durante a CPI da Covid, apresentou uma denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, que começou a investigar o enriquecimento do ex-juiz parcial Sergio Moro.

“Apresentei representação por abuso de autoridade em face do ministro do TCU Bruno Dantas. Não é razoável aceitar este roteiro que passa pano para corruptos e corruptores, ao mesmo tempo em que ataca investigadores e juízes. A lei vale para todos”, anunciou no Twitter nesta terça-feira, 18.

O Tribunal de Contas da União quer saber como a empresa estadunidense Alvarez & Marsal lucrou com a Lava Jato, na quebra das construtoras brasileiras, e como remunerou o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o Dieese, as ações tomadas por Moro destruíram nada menos do que 4,4 milhões de empregos no Brasil, mas os processos de recuperação judicial de empresas como Odebrecht e OAS foram assumidos pela Alvarez & Marsal, que depois o contratou, num modelo conhecido como "porta giratória" nos Estados Unidos. Isso significa que agentes públicos são pagos por empresas que favoreceram, depois que deixam suas funções.

