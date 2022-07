Após "apagão", Câmara retoma votação da PEC Eleitoral

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados retomou no fim da manhã desta quarta-feira (13) a votação da PEC Eleitoral, que estabelece um estado de emegnência no país e libera o pagamento de benefícios sociais às vésperas das eleições, o que contraria as leis eleitorais.

A PEC chegou a ser aprovada na noite de terça-feira (12), mas após um suposto "apagão" no sistema de votação da Câmara, a avaliação dos destaques da proposta foi adiada. Entre os destaques estava o que questiona o estabelecimento de estado de emergência pela PEC.

A Polícia Federal já investiga o episódio.

Deputados do PT, Novo e PCdoB questionam a reabertura da sessão e apontam descumprimento do regimento da Câmara, já que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), decidiu manter o quórum da votação da terça. Segundo o regimento, o presidente da Câmara pode suspender a sessão uma única vez, pelo prazo máximo de uma hora. Após esse período, a sessão é considerada encerrada.

