Após Lula condenar genocídio promovido por Israel, Bia Kicis anuncia pedido de impeachment

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A deputada de extrema-direita Bia Kicis anunciou neste domingo que ingressará com um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, neste domingo, condenou o genocídio que vem sendo perpetrado por Israel contra o povo palestino e comparou o massacre ao holocausto nazista . Kicis replicou uma postagem que apontou como "crime de responsabilidade" expor o Brasil ao risco de guerra. Confira:

Eu e alguns parlamentares estamos preparando 1 pedido de impeachment do Lula,com base nas suas atitudes hostis ao Estado de Israel.A Câmara e o Senado devem fazer a sua parte, é inadmissível o vexame a que Lula está submetendo o Brasil, país que tanto contribuiu para a fundação… https://t.co/U1dp13pZFA continua após o anúncio February 18, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: