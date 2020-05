Aras decidirá se Bolsonaro irá depor ou se diligências ainda serão feitas

247 - Augusto Aras, procurador-geral da República, terá de assistir ao vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro. Ele decidirá, a partir daí, se abre diligências ou se encaminha a investigação para sua conclusão - isto é, para o depoimento de Bolsonaro.

A reportagem do portal G1 destaca que “o depoimento de Bolsonaro será o último ato do inquérito, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria Geral da República (PGR) considera que o inquérito está da fase intermediária para o fim, e espera que a investigação se encerre no prazo de 60 dias.”

A matéria ainda informa que “Aras quer “formar juízo” sobre o vídeo para se manifestar sobre os próximos passos. Até agora, ele recebeu relatos de assistentes da procuradoria que acompanharam a exibição do vídeo. O procurador também considera que o depoimento de Paulo Marinho era necessário, mas avalia que o inquérito só usará informações do empresário se ele revelar fatos novos.”

