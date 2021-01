Arthur Lira chama deputada para defendê-lo da ex-mulher no Supremo

A ação em que a deputada Margarete Coelho (PP-PI) atuará como advogada do candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara foi apresentada por Jullyene, ex-mulher do parlamentar ao STF pelos supostos crimes de injúria, difamação edit

247 - Candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (Progressistas-AL) contratou a colega de bancada no partido, a deputada Margarete Coelho (PI) para defendê-lo em uma ação movida contra ele por sua ex-mulher, Julyenne Lins, no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele contratou a parlamentar como sua advogada, ao lado da também defensora Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, que tem escritório em Brasília (DF). Margarete defende pautas feministas e a participação da mulher na política.

De acordo com informações de Veja, a ação em que Margarete atuará como advogada de Lira, uma queixa-crime, foi apresentada por Jullyene ao STF em junho do ano pelos supostos crimes de injúria, difamação. A acusação tem como base declarações feitas pelo deputado à revista em dezembro de 2019, quando ele afirmou que ex-mulher é uma "vigarista profissional querendo extorquir dinheiro, inventando histórias".

A declaração foi uma resposta às acusações feitas por Jullyene de que ele recebia propina em malotes e angariou patrimônio de pelo menos 40 milhões de reais com corrupção, ocultado da Justiça Eleitoral.

Casada com Lira entre 1997 e 2007, Jullyene Lins já acusou o deputado de agredi-la, em 2006. O processo teve início na Justiça de Alagoas e chegou ao Supremo, onde o parlamentar foi absolvido em 2015 por falta de provas.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo na semana retrasada, Julyenne afirmou que o ex-marido a fez mudar o depoimento no processo para inocentá-lo. "Ele foi à minha casa, quando abri a porta, me agrediu, me desferiu murro, soco, pontapé, me esganou", afirmou.

