Atos terroristas: Cappelli diz ter confiança na PM, cita Lula e reforça articulações com a Justiça do Distrito Federal

'A PM está machucada', afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirmou nesta sexta-feira (13) tem confiança na Polícia Militar do Distrito Federal para garantir a punição de bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas do último domingo (8) em Brasília, onde apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

"Eu tenho plena confiança na Polícia Militar, nos homens e mulheres valorosos da PMDF. São os mesmos homens que garantiram a segurança exemplar no 1º de janeiro, no dia da posse do presidente Lula. A corporação não mudou do dia 1º ao dia 8", acrescentou durante um evento em homenagem às forças de segurança pela retomada da normalidade, após os atos terroristas contra os Três Poderes.

De acordo com o interventor, a "Polícia Militar do Distrito Federal está machucada". "Eu vi os corregedores da PMDF tomarem a iniciativa de abrir inquéritos policiais militares para apurar as condutas inadequadas”, disse o interventor. “Mas eu vi também muitos policiais que estavam no campo defendendo a democracia. Machucados cortados, defendendo a democracia e trabalhando bravamente", complementou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.