Atrás nas pesquisas, Bolsonaro se compara ao Flamengo e Lula ao Bangu

247 – Rejeitado pela maioria dos brasileiros e atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em todas as pesquisas, Jair Bolsonaro se comparou ao Flamengo e seu rival ao Bangu. “Ele que vai ligar para mim. Eu tenho certeza que eu não vou ligar para ele. Não tem o 'se' nessa questão. É o Flamengo enfrentando o Bangu”, disse ao ser questionado, neste domingo (17), em frente ao Palácio do Alvorada, se telefonaria para Lula, caso perdesse as eleições, segundo relatam Edna Simão e Marcelo Ribeiro , no Valor. “Não tem cabimento. Até com o time reserva. Com todo o respeito ao Bangu” disse ainda.

Na rápida entrevista, Bolsonaro também defendeu a reunião que fará com embaixadores estrangeiros com o intuito de atacar as urnas eletrônicas, manchando mais uma vez a imagem do Brasil. “Não vou supor nada. O foco será na transparência eleitoral”, disse. A ideia, segundo Bolsonaro, é que, acabando a eleição, ninguém duvide do resultado e que “o perdedor ligue imediatamente para o ganhador”.

