Auxiliares de Jair e Michelle teriam pego do Alvorada camarão, picanha e bacalhau comprados com dinheiro público, diz site

247 - Funcionários da confiança de Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro levaram do Palácio da Alvorada caixas de picanha, camarão e bacalhau comprados com dinheiro público que estavam armazenadas na câmara frigorífica anexa à cozinha. A informação foi publicada nesta sexta-feira (3) pelos jornalistas Rodrigo Rangel e Sarah Teófilo, no portal Metrópoles. Palácio da Alvorada é o nome da residência oficial de quem ocupa a Presidência da República.

De acordo com a reportagem, uma equipe de Michelle passava no Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, para pegar dinheiro em espécie na sala do tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Cid, o agora notório ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O coronel Cid centralizava dinheiro de cartões corporativos do governo Bolsonaro, cuidava do pagamento, com dinheiro vivo, de gastos da família Bolsonaro.

Também há indícios de que valores de saques feitos por outros militares ligados a Cid eram repassados ao coronel. Investigadores também apuram pagamentos, com dinheiro do caixa informal administrado pelo tenente, de faturas de um cartão de crédito emitido em nome de uma amiga de Michelle Bolsonaro.

Cartão corporativo

Os gastos da Presidência da República com cartão corporativo durante o governo Bolsonaro foram quase o triplo do que os divulgados na segunda semana de janeiro.

Outras despesas chamaram atenção. Uma foram os R$ 27,6 milhões com diárias em hotéis de luxo, cosméticos, sorvetes e padarias.

Bolsonaro gastou R$ 55 mil numa padaria em 26 de maio de 2019, dia seguinte ao casamento entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e a psicóloga Heloísa Wolf, que aconteceu no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

