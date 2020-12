Baleia aceita não travar ações contra o governo e indica respeitar espaço da oposição

Em reunião com líderes de partidos de esquerda, entre eles PT, PSB, PCdoB e PDT, o candidato apoiado por Rodrigo Maia à presidência da Câmara, Baleia Rossi, aceitou não travar CPIs no Congresso edit

247 - O candidato apoiado por Rodrigo Maia à presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB), aceitou não travar CPIs no Congresso, sinalizou que não irá travar ações contra o governo Bolsonaro no Congresso e também indicou que irá respeitar o espaço da oposição na Casa.

Os posicionamentos foram demonstrados em reunião realizada nesta segunda-feira (28) que teve a presença de líderes de partidos de esquerda e centro-esquerda - PT, PSB, PCdoB e PDT -, em troca de votos para sua eleição a presidente da Câmara.

O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), disse que Baleia se comprometeu a respeitar o espaço regimental e institucional da oposição, sem criar dificuldades para o trabalho do grupo, segundo reportagem do UOL .

O conhecimento liberta. Saiba mais