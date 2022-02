Barroso anuncia que enviou respostas solicitadas pelas Forças Armadas sobre urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, comunicou nesta segunda-feira (14) à Comissão de Transparência das Eleições (CTE) que enviou respostas para as Forças Armadas sobre dúvidas técnicas apresentadas sobre o Sistema Eletrônico de Votação. De acordo com o TSE, foram 80 perguntas específicas com pedidos de informações para compreender o funcionamento das urnas eletrônicas, sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades.

A iniciativa do ministro vem em um contexto no qual Jair Bolsonaro levanta dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, o que é visto pela oposição como uma forma de ele tentar um golpe na eleição deste ano.

O tribunal informou que a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE respondeu às questões, de natureza técnica, em um documento com 69 páginas e três anexos, somando pouco mais de 700 páginas.

Os questionamentos foram protocolados pelo representante das Forças Armadas na CTE durante o recesso forense, e, após um breve período de pausa, o conteúdo começou a ser elaborado para esclarecer todas as eventuais dúvidas existentes.

Contudo, a íntegra do documento não foi divulgada por estar sob sigilo a pedido dos autores das perguntas.

Sobre a CTE

A Comissão de Transparência das Eleições (CTE) foi instituída pelo ministro Barroso por meio da Portaria TSE nº 578/2021 com o objetivo de aumentar a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, contribuindo, assim, para resguardar a integridade das eleições.

Participam da comissão representantes de instituições, de órgãos públicos e da sociedade civil, além de especialistas em tecnologia da informação.

