Bolsonaristas agridem militantes do MBL que realizavam ato contra o governo

“Você não vai falar do meu presidente”, gritava uma mulher enquanto agredia os militantes do MBL que se encontravam em um carro de som com um cano de bandeira edit

247 - Militantes bolsonaristas atacaram membros do Movimento Brasil Livre (MBL) que faziam um ato contra o presidente em frente ao Palácio do Planalto na sexta-feira, 12, informa coluna de Bela Megale no jornal O Globo.

“Você não vai falar do meu presidente”, gritava uma mulher enquanto agredia os militantes do MBL que se encontravam em um carro de som com um cano de bandeira. O MBL levou um carro de som para o local para criticar as alianças de Jair Bolsonaro com o centrão.

O evento é significativo da perda de apoio cada vez maior do governo federal. O MBL foi parte fundamental do golpe de Estado, organizando o impeachment fraudulento de Dilma e a prisão ilegal de Lula. O movimento foi determinante para o crescimento da extrema-direita e do fascismo no País.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.