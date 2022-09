Bolsonaristas inciam manifestações convocadas por Bolsonaro com queima de fogos e buzinaço em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - Manifestantes pró-Bolsonaro e apoiadores utilizaram na madrugada desta quarta-feira (7), para dar início aos atos do 7 de Setembro convocados por Jair Bolsonaro (PL) em defesa do seu governo. Em Brasília, mais de mil apoiadores, segundo o jornal Correio Braziliense, assistiram a uma queima de fogos de cerca de três minutos que teve início à meia noite na Torre de TV, um dos pontos turísticos da capital federal.

Em meio ao consumo de bebidas alcoólicas e dos gritos em favor do atual governo, os manifestantes fizeram um buzinaço pelo Eixo Monumental, entre a Torre de TV e o Setor Hoteleiro Sul, após o ato. Na noite de terça-feira (6), Bolsonaro havia confirmado pelo Twitter que participaria do ato, o que não aconteceu. Ele, porém, compartilhou um vídeo da manifestação.

Apesar do caráter eleitoreiro da convocação feita por Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que nunca “nunca um governo tratou com tanta seriedade (a independência do Brasil), para resgatar o patriotismo do nosso país, como agora. “Parabéns, presidente Bolsonaro. 7 de setembro vai ser gigante”, completou.

Ao compartilhar o vídeo da queima de fogos pelo Twitter, o parlamentar afirmou que o evento estava “dando calafrio no Datafolha”. A menção faz referência às pesquisas eleitorais realizadas pelo instituto que apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.