Bolsonaro ataca de motorista de ônibus na Praça dos Três Poderes (vídeo)

A Secretaria de Comunicação não esclareceu se Bolsonaro tem carteira de habilitação adequada para dirigir o veículo, que transportava boa parte do primeiro escalão do governo, como Paulo Guedes e Marcos Pontes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro dirigiu nesta segunda-feira (29) um ônibus totalmente elétrico desenvolvido pela empresa brasileira Marcopolo. O chefe do governo federal conduziu o veículo do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto.

Dentro do ônibus estava parte do primeiro escalão do governo: os ministros Paulo Guedes (Economia), Joaquim Leite (Meio Ambiente), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Bento Albuquerque (Minas e Energia), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa. Os "passageiros" não utilizavam máscara, bem como o "motorista".

A Secretaria de Comunicação não respondeu a veículos de imprensa que questionaram se Bolsonaro tem a carteira de habilitação adequada para conduzir um ônibus.

PUBLICIDADE

Segundo a empresa, o encontro teve como "objetivo apresentar o projeto do ônibus elétrico Attivi e a atuação da companhia no desenvolvimento de modais cada vez mais sustentáveis, a fim de ampliar as alternativas à mobilidade urbana do país com foco na sustentabilidade".

Em curta declaração, Bolsonaro, incapaz de conter a alta nos preços dos combustíveis, afirmou que veículos elétricos 'vêm para ajudar'. "Os preços dos combustíveis estão altos no Brasil, as causas disso já tenho falado algumas sobre elas. E isso aqui vem para nos ajudar. E muito da preservação do meio ambiente também obviamente é mudar de negócio. (...) O preço do gás custa na Petrobras o equivalente R$ 50 cada 13 kg. Nós zeramos todos os impostos federais do gás de cozinha. Pense, por que chega a R$ 130 no final da linha? Esses componentes estamos mostrando cada vez mais para a população e buscando formas de reduzir esse valor".

PUBLICIDADE

Pegaria esse coletivo?



Presidente @jairbolsonaro dirigiu um ônibus pelas imediações da Praça dos Três Poderes na manhã desta segunda-feira (29).



A empresa Marcopolo apresentou um modelo de veículo 100% elétrico para o transporte público. pic.twitter.com/1XchNEbyrC — Metrópoles (@Metropoles) November 29, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE