Bolsonaro critica vacinação infantil, diz que sua filha não será vacinada e afirma que "há pessoas taradas por vacinas"

Jair Bolsonaro deixou claro, mais uma vez, que irá sabotar o processo de vacinação no Brasil

247 – No seu primeiro dia de 'trabalho' após as férias e a internação para se tratar de uma obstrução intestinal, Jair Bolsonaro deixou claro, mais uma vez que irá sabotar a vacinação infantil. "A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, quero dar para você aqui: a minha filha de 11 anos não será vacinada. E você tem que ler o que foi feito ontem no Ministério da Saúde, o encaminhamento disso daí, para você decidir se vai vacinar o seu filho de 5 a 11 anos ou não", afirmou, em entrevista à Rádio Nova, de Pernambuco.

"O que que está por trás disso? Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual o interesse das pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupados com outras doenças no Brasil, que não estão", acrescentou. "Eu pergunto: você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Na minha frente tem umas 10 pessoas aqui, se alguém tem levante o braço. Ninguém levantou o braço na minha frente. Então, converse, vê se é o caso de você vacinar o teu filho ou não. É um direito teu vaciná-lo, está autorizada a vacinação e ela é voluntária."

"Dados da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 — vinculada ao Ministério da Saúde — mostram que 2.978 diagnósticos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid ocorreram em crianças de 5 a 11 anos, com 156 mortes, em 2020. E em 2021, já foram registrados 3.185 casos nessa faixa etária, com 145 mortes, totalizando 6.163 casos e 301 mortes desde o início da pandemia", segundo reportagem do jornal O Globo.

