Bolsonaro dá aval a vaquinha para socorrer Olavo, que ameaçou derrubá-lo

Condenado em processos judiciais, o "guru" Olavo de Carvalho gravou vídeo ameaçando derrubar Jair Bolsonaro. Em seguida, o presidente foi procurado por Luciano Hang, um dos supostos financiadores do esquema, e ambos chegaram à conclusão de que é preciso socorrer o insultador profissional do bolsonarismo edit

247 – "Citado nominalmente em vídeo divulgado por Olavo de Carvalho, no qual ele diz que pode derrubar a “merda do governo Bolsonaro”, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, deu início a uma vaquinha com empresários a fim de recolher pelo menos R$ 2,8 milhões para saldar dívidas do guru dos bolsonaristas com a Justiça", informa o jornalista Vicente Nunes, em seu blog.

"Segundo um integrante do Palácio do Planalto, Hang conversou com Bolsonaro sobre o vídeo no qual Carvalho critica e agride o presidente com palavrões. A conclusão foi a de que é preciso dar um socorro financeiro ao guru para que ele 'sossegue'”, aponta ainda Vicente.

Hang vem sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal como um dos financiadores do chamado "gabinete do ódio", a máquina de insultos que alimenta fake news e discurso de ódio para alimentar a militância bolsonarista nas redes sociais. Saiba mais sobre o caso.

